Allegri: “I primi tre mesi saranno importanti, contento per Pogba e Di Maria”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, toccando diversi temi.

redazionejuvenews

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole su McKennie: "Per noi è un piacere partecipare alla Soccer Champions Tour. McKennie è un giocatore della Juventus. Un giocatore molto importante che purtroppo ha subito un infortunio. I giocatori che non ci saranno in tournée sono Chiesa, Arthur e Kaio Jorge che sono infortunati. Sulla prossima stagione? Lo scorso anno non abbiamo vinto nemmeno un trofeo. Partiamo per vincere e con gli innesti, per adesso, di Di Maria, Pogba, Gatti e il rientro di Chiesa e McKennie rendono la squadra più forti. I primi tre mesi saranno importanti".

Su Pogba e il calcio messicano: "Se lo lascio vincere? Abbiamo scherzato ieri su questa cosa. Sugli arrivi di Pogba e Di Maria: sono giocatori importanti a livello tecnico, alzano notevolmente il livello, deresponsabilizzano alcuni giocatori e miglioreranno la qualità e il livello tecnico della squadra. Sono molto contento che siano arrivati. Il calcio messicano? Ha sempre prodotto buoni giocatori, è molto tecnico. Sarà un buon test giocare lì e fare la prima partita, che è importante. Come può aiutare la gara col Chivas? Tecnicamente non abbiamo visto ancora niente, so che hanno vinto tanti campionato, sono blasonati in Messico. E sono tre partite importanti per preparare la stagione. Real e Barcellona? Mi aspetto, già dal Chivas, progressi in avanti sulla condizione fisica a livello di squadra. Sono test importanti, quando giochi con Real e Barcellona sono amichevoli estive, ma sono squadre di grande livello tecnico e sono test importanti per noi".

Sul centrocampo e de Ligt: "Momentaneamente abbiamo 5 centrocampisti con Arthur fuori per infortunio. Con noi avremo Fagioli, Miretti che rientrerà il 3 agosto che ha fatto l'Europeo e si è diplomato, quindi complimenti. Abbiamo Rovella. Decideremo su Ranocchia. Sono giocatori di qualità che hanno bisogno di giocare certe partite per vedere a che punto siamo. Su de Ligt? Se disturba la preparazione? Assolutamente no. Come sapete, ieri c'è stato l'incontro con il Bayern, per ora è un giocatore della Juve, si sta allenando bene e quindi io alleno quelli che ho, per ora è della Juve, il mercato è aperto fino al 31 agosto e può succedere di tutto. Sono contento della società, ha messo dentro due giocatori importanti. Se dovesse partire, la società è pronta a sostituirlo nel migliore dei modi".