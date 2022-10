Allegri: “Speriamo di vincere la prima fuori casa.Giocare con Milik aiuta Dusan”

La Juventus sarà impegnata questa sera nella partita contro il Milan , on programma a San Siro, e valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie a. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha presentato la sfida intervistato dai microfoni di DAZN.

" Milan-Juve è sempre bella da giocare , sarà meraviglioso con lo stadio pieno. È una sfida da vivere nel migliore dei modi. Giocare con Milik può aiutare Vlahovi c, ma diciamo che contro il Maccabi Haifa ha giocato la miglior partita da quando è arrivato alla Juventus. È molto più sereno e tranquillo, è un segnale di crescita. Rabiot nello spogliatoio è silenzioso, ma in campo si mette sempre a disposizione dei compagni e si fa sentire. Questo è il pregio migliore che ha".

"Per uscire da San Siro con un risultato dobbiamo fare una grande prestazione. Ho vissuto questo momento difficile che abbiamo passato con serenità e senza alcuna pressione. Bisogna crescere in autostima e consapevolezza e le cose cambieranno. Abbiamo avuto difficoltà nella partita con Salernitana e Monza dove abbiamo lasciato cinque punti per strada. Fuori casa non abbiamo ancora vinto e speriamo di trovare la prima vittoria. Un ultimo pensiero ad Hiuguin, che ha annunciato il suo ritiro. Credo che in carriera abbia fatto meno di quello che poteva fare, a livello tecnico è un giocatore straordinario, lo paragono ai migliori che ho avuto la fortuna di allenare”.