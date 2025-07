Allegri: “Al Milan non potevo dire di no”

Max Allegri, allenatore del Milan ed ex Juventus, ha detto la sua sui rossoneri, parlando anche del ritiro estivo.

Max Allegri, allenatore del Milan ed ex Juve, ha detto la sua sui rossoneri. Ecco le sue parole ad Eurosport: “Sono tornato al Milan dopo 15 anni e sono contento di essere qua. Per noi sarà una stagione importante e vogliamo tornare in Champions League. Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e deve giocare la Champions. Quando indossi questa maglia senti la responsabilità di rappresentare una delle società storiche e devi sempre dare il massimo”.

Sul ritorno

"Il riposo fa bene ma avevo voglia di tornare ad allenare. Ho scelto il Milan perché amo questa squadra e non potevo dire di no. Faccio questo lavoro con passione e abnegazione e sono convinto che tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati".