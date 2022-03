Allegri: “È come una finale e bisogna giocarla come tale”

Il tecnico della Juventus ha parlato per presentare la sfida di questa sera che vedrà i bianconeri scendere in campo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Villareal nella partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di ChampionsLegue. La partita di andata, disputata in terra spagnola in casa del Villareal e conclusasi per 1-1, costringe i bianconeri alla vittoria questa sera, vista l'abolizione del gol in trasferta che vale doppio in caso di pareggio. Una vittoria da ottenere a tutti i costi per passare il turno e arrivare ai quarti di finale della competizione, i cui sorteggi avverranno poi venerdì.

Molti assenti questa sera per Massimiliano Allegri, che però ha recuperato Chiellini, Dybala e Bernardeschi che andranno, almeno dall'inizio, in panchina. Il tecnico bianconero ha parlato intervistato dai microfoni di Prime Video, ai quali ha presentato la partita di questa sera in programma all'Allianz Stadium, che per l'occasione ha registrato il tutto esaurito: "Se andiamo avanti è un grande risultato. Se andiamo fuori abbiamo ottenuto il risultato minimo che era negli obiettivi della società. È una finale, senza i gol in trasferta bisogna giocarla da finale, la partita secca in casa bisogna essere bravi a giocarla bene. Se abbiamo perso dei mesi? No, penso che la Juve dovesse passare attraverso quei tre mesi per arrivare a giocarsi ora la stagione. Vlahovic? Una squadra quando ha il centravanti come caratteristiche è normale che sia più serena nel giocare. E Vlahovic oltre che essere un ragazzo molto bravo, deve crescere ancora molto è giovane, ci ha dato anche questo. Poi l'arrivo di Zak, c'è stata una crescita generale, quindi sono contento".

"Morata? Quando è stato acquistato Vlahovic ho subito chiamato Alvaro dicendogli che non sarebbe partito e sarebbe rimasto alla Juve. È bastato questo? Eh sì, non mi serviva molto altro, poche parole. Stasera Chiellini, Dybala e Bernardfeschi partiranno fuori. Alex Sandro è out perché ha un problema al polpaccio, e non sarà convocato".