In casa Juventus il futuro è già presente. L’approdo di Thiago Motta in bianconero ha significato molto per il club che ha voluto iniziare una nuova stagione, stravolgendo quasi totalmente una rosa che aveva bisogno urgente di una rinfrescata. Lo sanno tutti: addetti ai lavori e non. In passato si sarebbe potuto agire diversamente per quel che riguarda il calciomercato ma quel che è fatto è fatto e Giuntoli, quest’anno, ha dimostrato tutta la sua competenza anche solo nella scelta di questo o quel calciatore. Le trattative portate avanti dalla società hanno palesato la volontà da parte del club di crescere e di puntare in alto e ora la palla è destinata a tornare al campo.

News Juve: polemiche su Thiago Motta? Dicono che Allegri…

In questo senso possiamo tranquillamente dire che Thiago Motta s’è detto soddisfatto. Per intenderci: non ha mai voluto sottolineare la mancaza di questo o quel colpo. E’ contento di quello che è stato fatto e dunque s’è detto pronto a lottare sul fronte scudetto in Europa allo stesso modo. C’è la volontà da parte sua di dimostrare che la Juventus non solo può e deve vincere. Ma che si può anche giocare un calcio bello da vedere allo stesso tempo. Ci aveva provato già Sarri con scarsi risultati (ma comunque con uno Scudetto, l’ultimo) ma le idee di Thiago Motta sembrano essere più moderne e funzionali. Ecco il motivo per cui in questo ciò, sta scoppiando una vera e propria bomba riguardante Max Allegri <<<