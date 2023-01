Mercato Juve – Colpo di scena, rinforzo in attacco: “Con i soldi di McKennie…”

Non c'è più molto tempo per concludere affari di mercato. Fra quattro giorni chiuderà ufficialmente i battenti la sessione invernale. Ci sono diverse trattative in ballo, alcune vicinissime alla fumata bianca. McKennie sembra destinato a trasferirsi in Premier. Il Leeds ha alzato la posta, avvicinandosi alle richieste economiche della Juventus. Nelle casse della Vecchia Signora dovrebbero entrare circa 35 milioni fra quota fissa e bonus. Una cifra che costituirà una vera e propria boccata d'ossigeno per il club bianconero, deciso a regalare ad Allegri almeno un rinforzo. A sorpresa pare che l'acquisto verrà fatto nel reparto avanzato e non a centrocampo, dove verrà concesso maggiore spazio a Fagioli e Miretti. Ma vediamo nello specifico il nome sul quale la dirigenza piemontese starebbe lavorando per l'immediato<<<