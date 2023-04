Juve-Sporting, riecco Trincao: da obiettivo sfumato ad avversario

Il talento portoghese classe '99 era finito nei radar bianconeri nell'estate 2018 , quando il calciatore fece benissimo nell' europeo U19 proprio contro la nazionale azzurra. Prestazioni che portarono il Barcellona ad investire 31 milioni di euro nel 2020 per portare in Catalogna il prodotto delle giovanili di Porto e Braga. La sua carriera in Spagna non è andata secondo le aspettative e i blaugrana lo hanno girato in prestito già la passata stagione, al Wolverhapton in Inghliterra. E ora allo Sporting Lisbona , dove il calciatore è rinato e si è ritrovato.

Pienamente dentro ai meccanismi del tecnico Ruben Amorim ha già trovato 11 gol in questa stagione, 9 in campionato e 2 in Champions League. Lo Sporting Lisbona lo riscatterà per circa 7 milioni al termine della stagione, cifre distanti da quelle investite dal Barça per acquistarlo. I catalani però detengono un'opzione di riacquisto intorno ai 20-25 milioni. Questo però conta il giusto: oggi Trincão si ritroverà di fronte la Juventus, la squadra in cui sarebbe potuto approdare cinque anni fa. Chissà come sarebbe andata...