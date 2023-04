Juventus-Sporting Lisbona: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro i lusitani per l'andata dei quarti di finale di Europa League

La Juventus scenderà in campo questa sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro lo SportingLisbona, nella partita valevole per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League. I bianconeri cercheranno la vittoria per mettere un'ipoteca sul passaggio del turno, in vista della partita di ritorno in programma tra una settimana in terra portoghese.