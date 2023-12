Allegri: “Dovevamo chiudere la partita. Massa ha arbitrato bene”

Massa ha arbitrato una buona partita, la terna arbitrale è stata molto brava: sono molto contento, io non do mai giudizi perché non fa parte del mio mestiere. È normale che in tutte le partite ci sono episodi analoghi che vengono valutati dal VAR in un modo alle volte e in un altro in altre occasioni. È difficile avere una linea unica, perché l'episodio è soggettivo: dopo il primo episodio che vidi dissi che se entravamo in questioni soggettive si entrava subito in polemica. Non bisogna farlo, perché la decisione è oggettiva.