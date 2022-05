Allegri: “Tutti disponibili tranne Danilo, Chiesa e De Sciglio”. Dybala c’è

L'allenatore bianconero non ha parlato in conferenza stampa, ma ai microfoni di JTV in vista della partita di domani contro la Fiorentina.

La Juventus domani chiuderà la sua stagione al Franchi, giocando l'ultima partita di campionato contro la Fiorentina. Dopo la serata emozionante di lunedì, in cui ci sono stati gli addii al pubblico juventino di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, i bianconeri se la vedranno con la squadra di Vincenzo Italiano. La Juve è ormai quarta e non ha nulla da chiedere a questa ultima gara; i viola invece si stanno giocando un posto in Europa. Con una vittoria sarebbero certi del settimo posto. Ma se la Roma dovesse essere fermata dal Torino questa sera, domani la Fiorentina andrebbe a caccia dell'Europa League. Oggi Massimiliano Allegri non ha tenuto la consueta conferenza stampa, ma ha parlato ai microfoni di JTV. Ecco cosa ha detto.

Cosa si aspetta domani: "Una bella partita contro una squadra che ha l'obiettivo di andare in Europa. Troveremo un ambiente caldo e noi dobbiamo divertirci".

Sulla formazione: "Andremo tutti a Firenze a parte Danilo, Chiesa e De Sciglio. Poi gli altri sono tutti a disposizione. Rientra McKennie e magari farà un pezzetto di partita". Presente quindi Dybala.

Il tipo di partita: "Domani credo che sarà una partita aperta con tanti gol. Poi di solito nel finale di stagione in queste gare ci sono molti gol".

L'eredità di Chiellini: "Un'eredità pesante perché comunque è stato un giocatore straordinario e lo è tuttora perché domani gioca. Anche a livello morale avrà lasciato ottimi insegnamenti ai giocatori che restano in spogliatoio".

Su cosa lo ha colpito di Miretti: "L'affidabilità e la serenità con cui gioca. Mi ha stupito perché è un 2003 e gioca con la serenità e la tranquillità di un veterano".

La Juve del futuro: "Le caratteristiche che deve sempre avere una squadra che punta a vincere e che lotta per tutti gli obiettivi per cui partecipa. Bisogna migliorare certamente la stagione di quest'anno. È anche vero che abbiamo una buona base da cui partire".