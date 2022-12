Juve, Agresti va controcorrente: “Mi hanno smentito tutto” / News

A tenere banco in questi giorni non possono che essere le vicende societarie che culmineranno nel 2023 con un nuovo CDA ( ci sono già i papabili nomi della dirigenza che verrà) e con le sentenze che decideranno del futuro della Juventus in ambito sportivo e non solo. Tuttavia la Vecchia Signora non può esimersi dal programmare anche le prossime sessioni di calciomercato. Quella invernale, che non va assolutamente sottovalutata. E quella estiva, che probabilmente vedrà rivoluzionare in maniera massiccia la rosa del club bianconero. Nel periodo natalizio si sta scrivendo tanto anche di questo argomento. Romeo Agresti sul proprio canale Youtube ha fatto chiarezza su una delle situazioni più spinose sul fronte cessioni<<<