Mercato Juve – Due colpacci: uno a 20 milioni e uno a zero. Rispunta Donnarumma

Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca della quadra in questa stagione. L'avvio non è stato dei migliori, anche se si sono visti segnali importanti che lasciano ben sperare per il futuro. Il fatto è che un club come la Juventus non può limitarsi a "vivicchiare", a sperare di fare bene. La Juve è obbligata a vincere. Ecco perché la dirigenza non si è mai fermata. Nemmeno quando è suonato il gong di fine mercato. Si sta già lavorando per trovare nuovi rinforzi in vista di gennaio e della prossima estate.