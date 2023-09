Calciomercato, la Juve ruba un giocatore a Marotta! Giuntoli vuole…

E' una notizia improvvisa quella che sta circolando in questi minuti che racconta molto bene quanto sta accadendo in casa Juventus rispetto al calciomercato. Giuntoli sta sondando il terreno per provare a capire quali potrebbero essere i nomi giusti in vista non solo del prossimo anno, ma già per quel che concerne la sessione di gennaio. E in tal senso, è spuntato fuori un nome che era praticamente ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra.