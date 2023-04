Allegri: “Abbiamo fatto una buona partita, bene Milik e Miretti”

Max Allegri , allenatore della Juventus , ha detto la sua a DAZN dopo lo stop con il Napoli . Ecco le sue parole: "Dispiace aver perso la partita così, dovevamo fare meglio sul gol, è un peccato. I cambi? C'era bisogno di giocatori tecnici, ma abbiamo fatto una partita buona, quello rimane. I gol che abbiamo preso è da polli, ma fa parte della crescita di alcuni giocatori, siamo fermi, basta vedere. Per fortuna abbiamo ancora vantaggio sulle inseguitrici, ma adesso dobbiamo pensare alla semifinale di Coppa.

Dobbiamo accettare le decisioni arbitrali come abbiamo sempre fatto, Fabbri è stato molto bravo. Turnover per mercoledì? Ho scelto questi giocatori, Miretti e Soulè hanno fatto bene. Chiesa deve ancora riprendere la condizione migliore, idem Di Maria. Milik ha giocato molto bene.

Il Napoli ha meritato lo Scudetto, noi abbiamo avuto delle difficoltà dopo la penalizzazione ed ora siamo in corsa per la Champions. C'è da fare un applauso ai ragazzi, troppi parlano e non sanno nulla, è stata una situazione surreale, ma possiamo raggiungere il secondo posto. Quest'anno ci farà molto crescere".