Cagliari-Juventus: la probabile formazione bianconera

Le squadre domenica in campo in Sardegna

La Juventus, archiviata l'eliminazione dalla Champions League, tornerà in campo domenica alle 18, quando ad attenderla ci sarà il Cagliari di Leonardo Semplici per la partita che si disputerà alla Sardegna Arena. I bianconeri dovranno riprendersi subito dopo la cocente eliminazione in Champions League, avvenuta per mano del Porto. I lusitani si sono qualificati quarti di finale grazie alla regola dei gol in trasferta: il risultato in aggregato recitava 4-4 in virtù della partita di andata vinta dal Porto per 2-1 e di quella di ritorno vinta dalla Juventus per 3-2. Visto il maggior numero di gol in trasferta, la squadra di Conceicao ha staccato il pass per i quarti di finale, mentre la squadra di Andrea Pirlo è stata eliminata agli ottavi per il secondo anno di fila.