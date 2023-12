Allegri: “Bisognerà fare una partita completamente diversa dalle ultime tre”

Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma domani sera contro il Genoa e valevole per la sedicesima giornata

La Juventus scenderà in campo domani era contro il Genoa nella partita valevole per l'anticipo della sedicesimagiornata del campioopantio di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

GENOA - "Domani dovremo essere coscienti di che partita andremo ad affrontare: il Genoa in casa ha numeri importanti, è una squadra aggressiva che gioca un buon calcio, e troveremo tre ragazzi cresciuti nella Juventus. Domani bisognerà fare una partita completamente diversa dalle ultime tre".

PUNTI - "Mancano quattro partite alla fine del girone, poi faremo delle valutazioni".

INDISPONIBILI - "Rabiot sta bene, Kean ha un problema alla tibia che si porta avanti da un po' ed abbiamo deciso di fermarlo per 3/4 settimane per risolvere il problema. De Sciglio dovrebbe essere riaggregato al gruppo con il nuovo anno, mentre Weah sarà dei convocati domani".

CHIELLINI - "Da ragazzo intelligente quale è, dopo una carriera straordinaria, è normale che ora dovrà decidere cosa fare: sono certo abbia delle caratteristiche per rivestire vari ruoli, e starà a lui scegliere quale per rimettersi in discussione".

BONUCCI - "Credo sia nella sua intenzione allenare, gli auguro il meglio per quello che sarà quando smetterà di giocare. Quando i giocatori smettono iniziano una nuova vita, totalmente diversa. Rimettersi in gioco è una cosa stimolante ma diversa da prima".

CLASSIFICA - "In estate sarebbe stato difficile immaginare questa classifica: la Juventus è partita sapendo i propri limiti ma lavorando molto. Stiamo diventando una squadra, anche se manca ancora qualcosa. Bisogna mantenere l'equilibrio e stare con i piedi per terra, i giudizi su di noi non devono essere spostati da una sola partita, bene o male che vada. Dobbiamo pensare al Genoa domani, che è uno scoglio molto grosso da superare, poi dopo vedremo. Cercheremo di fare più punti possibili fino alla fine del girone dell'andata, poi vedremo cosa fare e come staremo".

INTER - "Noi sappiamo che l'Inter è la favorita per il campionato, perchè è una squadra costruita per fare questo, per loro stessa ammissione. Il loro obiettivo è la seconda stella, noi abbiamo un percorso diverso: ci sono giocatori di cui sono molto contento ma non bisogna accontentarsi e. continuare a lavorare. Dobbiamo andare un passo alla volta, il campionato è un percorso che va giocato con equilibrio e serenità. Dobbiamo pensare a noi stessi, a lavorare e a non accontentarci".

