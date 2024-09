Alex Sandro parzialmente in gruppo: possibile presenza con il Frosinone

Il difensore è tornato ad allenarsi alla fine della seduta con il gruppo e domani tornerà in pianta stabile con il resto della squadra

La Juventus scenderà in campo domenica a pranzo contro il Frosinone tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo i due punti conquistati nelle ultime quattro partite che hanno visto i sogni Scudetto spezzarsi: l’inter dista infatti 9 punti ed ha ancora una partita da recuperare, e potrebbe allungare a più 12.

I bianconeri si sono allenati questa mattina alla Continassa in vista della partita dell’Allianz Stadium, sold out da giorni, e con la squadra è tornato parzialmente il brasiliano Alex Sandro: il terzino brasiliano si era fermato nell’allenamento di due giorni fa, allontanandosi dalla seduta per un lavoro di scarico, e nella giornata di ieri aveva lavorato a parte.

Oggi il giocatore ha svolto parzialmente la seduta con i compagni, e domani dovrebbe rientrare con il gruppo dall’inizio. In dubbio comunque la sua presenza domenica, con Rugani che è pronto e scalpita. Possibile anche la difesa a quattro, ma Allegri scioglierà i dubbi solo a poche ore dalla partita.