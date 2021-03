Alex Sandro di nuovo ai box, ora sono sei gli infortunati per Pirlo

Continua la sfilza di infortuni per i bianconeri, con il terzino brasiliano costretto a fermarsi

La Juventus ha vinto ieri alla Sardegna Arena contro il Cagliari per 1-3, mettendosi alle spalle l'eliminazione dalla Champions League subita per mano del Porto in settimana. I lusitani si sono qualificati grazie al maggior numero di gol in trasferta, dopo che le due sfide avevano visto gli uomini di Conceicao vincere la prima per 2-1 al Do Dragao, e perdere la seconda per 3-2 all'Allianz Stadium di Torino, riuscendo ad ottenere la qualificazione al turno successivo. Un'eliminazione bruciante per tutto l'ambiente, ma soprattutto per Cristiano Ronaldo che ha zittito le critiche che gli sono piovute addosso dopo la sfida europea, segnando ieri una tripletta, nell'unico stadio italiano in cui ancora non aveva segnato, che ha riprotato la Juventus alla vittoria.