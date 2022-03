Juve, il report dell’allenamento: si rivedono De Sciglio e Alex Sandro

Sabato alle 18 a Marassi la Juventus sarà ospite della Sampdoria. Una partita da non prendere sottogamba e importante per mantenere il passo delle ultime giornate e continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Il mister Massimiliano...

redazionejuvenews

Sabato alle 18 a Marassi la Juventussarà ospite della Sampdoria. Una partita da non prendere sottogamba e importante per mantenere il passo delle ultime giornate e continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Il mister Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con i tanti assenti, ormai una consuetudine delle ultime settimane. Tra chi ha finito già la stagione, come McKennie, Chiesa e Kaio Jorge e chi sta recuperando da problemi fisici di varia entità, il tecnico bianconero si ritrova a dover lavorare con un gruppo ridotto, a cui si sono aggiunti alcuni dei ragazzi della rosa dell'Under 23 di Zauli.

Ancora out saranno sicuramente Chiellini e Bonucci, tormentati dai problemi muscolari. Non ci saranno neanche Zakaria, che dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali, quando ci sarà il Derby D'Italia contro l'Inter, e Dybala, che sta facendo lavoro differenziato e punta a esserci mercoledì per la partita fondamentale contro il Villarreal, che vale un posto ai quarti di finale di Champions League. Allegri dovrà fare a meno anche dello squalificato Bernardeschi, che era da poco rientrato a disposizione, e dovrà valutare Cuadrado, alle prese con una sindrome influenzale. Dalla seduta odierna però sono arrivate anche buone notizie per la difesa, come conferma il report della seduta, pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

"TRAINING CENTER | VERSO LA SAMPDORIA

A due giorni da Sampdoria-Juventus, in programma sabato 12 marzo alle 18:00, al JTC si continua a lavorare per arrivare pronti alla sfida di Marassi e dare continuità al momento positivo. La squadra, dopo l’allenamento di ieri davanti ai tifosi, si è ritrovata stamattina all’antivigilia del match: focus odierno sullo sviluppo della manovra. Mattia De Sciglio e Alex Sandro hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Domani allenamento sempre in mattinata, poi, alle 14:00, prima della partenza per Genova, Mister Allegri presenterà in conferenza stampa la partita. Diretta, come sempre, su Juventus TV".