Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus: dubbio Cuadrado

Dai nove indisponibili fino alle condizioni di Cuadrado: chi scenderà in campo in Sampdoria-Juve? Le probabili formazioni

Dopo un pessimo inizio di stagione la Juventus sembra essere tornata sui suoi passi e da dicembre in avanti non ha praticamente più perso: ben 14 risultati utili consecutivi . Il prossimo avversario dei bianconeri sarà la Sampdoria, squadra sulla carta abbordabile ma da non sottovalutare. Massimiliano Allegri dovrà fare ancora una volta i conti con una lunga lista di indisponibili: ben otto infortunati e uno squalificato . Chi scenderà in campo? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-3-1- 2. In porta spazio a Falcone , che ha ormai superato Audero nelle gerarchie blucerchiate. La linea di difesa a quattro sarà composta da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello , mentre a centrocampo agiranno Candreva, Thorsby e Rincon . In panchina occhio ad Ekdal, che scalpita per una maglia da titolare. Sulla trequarti spazio ad uno tra Sensi e Sabiri, con l'ex Inter al momento in vantaggio nel ballottaggio. Tandem d'attacco composto da Caputo e Quagliarella , con l'ex Juve Giovinco pronto a subentrare a partita in corso.

Per la sua Juventus Massimiliano Allegri opterà per un 4-3-3 con Szczesny confermato tra i pali. In difesa spazio a Danilo, De Ligt, Rugani e Pellegrini, con quest'ultimo in ballottaggio con De Sciglio. A centrocampo niente riposo per Locatelli, Arthur e Rabiot. Saranno ancora loro a comporre la mediana bianconera. Il tridente d'attacco sarà composto da Cuadrado, Vlahovic e Morata. Il colombiano, però, ieri non si è allenato per via di una leggere febbre. Se non dovesse farcela pronto al suo posto Kean. In panchina pochissime alternative per il tecnico bianconero, questi sono praticamente gli unici giocatori a disposizione. Chi vincerà?