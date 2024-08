Alejnikov: “La Juve sembra forte, ma bisogna vedere sul campo”

Sergej Aljnikov, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della lotta Scudetto.

Sergej Alejnikov, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del campionato e della lotta Scudetto, con protagonisti i piemontesi. Ecco le sue parole a Radio Bianconera: “Sulla carta la Juventus può essere forte, servirà però la prova del campo. Non sarà facile per Thiago Motta confermare quanto fatto di buono a Bologna. Lo scorso anno si è vista una squadra, il Bologna, che ha saputo giocare un buon calcio. E il merito è stato di tutti: giocatori, società e allenatore. Difficile fare paragoni con altre squadre del passato”. La Juve, dalle previsioni, è data appena sotto l’Inter per il campionato 2024-25.