Albanese: “Alla Juve si deve vincere: se non lo si fa è un casino”

Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato la semifinale di Supercoppa tra Juve e Milan: le sue parole sui bianconeri

Il giornalista Giovanni Albanese ha analizzato la semifinale di Supercoppa tra Juve e Milan: “La Juventus deve puntare a vincere in ogni competizione: sempre. La sconfitta in Supercoppa pesa e richiede profonde riflessioni: non le solite chiacchiere inutili che hanno caratterizzato questi primi mesi della gestione di Thiago Motta. Bisogna capire oggi cosa è dentro ai binari e cosa no: perché ogni risultato è frutto di un lavoro che va analizzato e messo in discussione laddove non rende. Dentro a un percorso ci sta tutto, basta che la strada sia condivisa e non manchi la chiarezza sugli obiettivi. Alla Juve si deve vincere: se non lo si fa è un casino“.

Juve, le parole di Motta

Motta a fine partita ha detto: “Di sicuro non possiamo essere contenti dopo quello che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo. Anche nella ripresa abbiamo avuto qualche situazione per chiudere la partita, ma non l’abbiamo fatto. Penso che il Milan abbia creato una sola occasione dove ha sbagliato Theo Hernandez, tutto il resto molto poco. Con molto poco abbiamo subito due gol. In una partita bisogna fare bene le due fasi, ma in una partita così soprattutto, con così poco, il Milan non può o non dovrebbe chiudere la partita in questo modo. Dovevamo farlo noi e non siamo stati capaci di farlo”.