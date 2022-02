Juve, arrivano le prime immagini della maglia del prossimo anno

Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla seconda parte della stagione, su internet sono uscite le prime immagini della possibile maglia del prossimo anno

redazionejuvenews

La Juventus ha concluso il mercato di gennaio con tre grandi colpi: i bianconeri hanno portato sotto la Mole Dušan Vlahovic dalla Fiorentina, per 70 milioni di euro più 5 di bonus, Denis Zakaria, prelevato dal Borussia Moenchengladbach per 7 milioni di euro, e il difensore del Frosinone Gatti, che però rimarrà in Serie B fino alla fine della stagione. In uscita i bianconeri sono invece riusciti a piazzare Aaron Ramsey, andato in prestito ai Glasgow Rangers, con Kulusevski e Bentancur che sono invece passati al Tottenham di Paratici e Conte.

Ora la Juventus è attesa dalla ripresa del campionato, con la seconda parte della stagione che dovrà dire molto ai bianconeri circa quello che sarà il loro futuro, con il campionato, la CoppaItalia e il ritorno della ChampionsLeague, che impegneranno la squadra di Massimiliano Allegri ogni tre giorni. L'obiettivo sarà quello di arrivare più avanti possibile in tutte le competizioni, con la squadra che in campionato è quinta e deve rincorrere quelle avanti a lei, mentre in Coppa Italia è attesa dal Sassuolo nella sfida ai quarti. Discorso diverso per la Champions Legue, che inizierà a fine mese, e vedrà la Juventus impegnata nel doppio confronto degli ottavi di finale contro il Villareal.

Se dentro al campo i bianconeri sono attesi da un periodo pieno di impegni, anche fuori dal campo la società è al lavoro, soprattutto in vista del prossimo anno. A questo proposito sono usciti sulla rete, tramite il sito Footyheadlines, i primi rendering della maglia della prossima stagione: strisce bianche e nere larghe e colletto a V, con inserti in oro sui bordi delle maniche e del collo, con il logo della società che potrebbe finire all'interno di uno scudetto bianco. Oltre a questo, un altro rendering presenterebbe la maglia sempre a strisce bianconere, ma con il logo societario e gli sponsor in oro.