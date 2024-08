Intervenuto ai canali dell'Ajax Daniele Rugani ha parlato della scelta di lasciare la Juve per trasferirsi in Olanda

Daniele Rugani ha ufficialmente lasciato in prestito la Juve ed è diventato un giocatore dell’Ajax. Intervenuto sul sito ufficiale del club olandese il difensore italiano ha detto: “Quando ho sentito parlare dell’Ajax ho pensato subito alla gloriosa storia del club. Adoro Amsterdam, perché ci sono stato qualche volta. Quando l’Ajax ha mostrato interesse per me ero molto emozionato, so che tutti conoscono la sua storia, i giocatori che hanno giocato qui e i giovani”.

Ex Juve, le parole di Rugani

“Contatterò Matthijs de Ligt . È una grande persona, avevamo un bel legame alla Juventus. È un bravo ragazzo e un giocatore forte. Anche senza aver parlato con lui, ero sicuro di voler essere qui. Ho parlato con Milik di questo club e mi ha raccontato cose meravigliose”, ha concluso.