Agresti: “Champions? Juventus favorita dal calendario”

Stefano Agresti ha parlato della corsa in Serie A al 4° posto: per il giornalista, il calendario darebbe grosse speranze alla Juventus

Nel suo articolo su La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato della corsa per il 4° posto in Serie A tra Juventus, Roma, Lazio e Bologna. Ecco le sue parole: “Qual è la favorita? Il calendario sembra dire Juve, anche se sabato deve affrontare la Lazio in trasferta (poi ha Udinese e Venezia). Anche i biancocelesti hanno un percorso che potrebbe rivelarsi favorevole (sono i soli a dover giocare due partite in casa su tre, però l’unica trasferta è a Milano con l’Inter). I risultati recenti dicono Roma, perché in Serie A non perde da cinque mesi, dal 15 dicembre, e vince quasi sempre (14 delle ultime 19 gare). L ’esuberanza dice Bologna, che delle quattro contendenti è la più bella ma ha un punto in meno – che a questo punto del campionato può pesare – e la finale di Coppa Italia come elemento di disturbo. Un bel guazzabuglio, insomma”.

Agresti: “Champions quasi una necessità per la Juventus”

Il giornalista ha proseguito: "Rispetto alle concorrenti, la Juve ha pressioni decisamente superiori. Se per il Bologna la qualificazione in Champions sarebbe un'eccezionale e anche inattesa conferma dopo l'exploit di un anno fa; se la Lazio e soprattutto la Roma il quarto posto darebbe un grande aiuto per quanto riguarda gli investimenti futuri, ma non era considerato un obiettivo imprescindibile a inizio stagione; se è vero tutto questo, per i bianconeri entrare tra le grandi d'Europa è quasi una necessità. Questione di ambizioni, di storia, di monte ingaggi, di necessità di trovare sul mercato rinforzi adeguati".