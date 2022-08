Agnelli: “Nella stagione del centenario spero di vincere qualche trofeo”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero. Ecco le sue parole: "Sono tre anni che non veniamo a Villar Perosa, dopodiché la vita l'abbiamo vissuta tutti e non è più stato possibile venire qui. I nuovi non li ho contati ma devono essere senza dubbio tanti. Che cos'è Villar Perosa per la Juve? Un pezzo di storia, tutte le nostre squadre sono venute qua in ritiro dagli anni '50 ai metà anni '90 quando il calcio ha cominciato ad aprirsi e a globalizzarsi. Da questo campo sono passati tanti campioni: da Sivori a Platini, da Zidane a Del Piero, Baggio, Scirea e tutti quanti".