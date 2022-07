Calciomercato Juventus, Agnelli scatenato: in programma altri 4 colpi | News

In tempi non sospetti, vi avevamo anticipato che questo calciomercato estivo sarebbe stato ricco di colpi e di sorprese per la Juventus . Ben prima dell'apertura ufficiale del mercato, vi avevamo infatti preannunciato che la Vecchia Signora avrebbe fatto circa 7/8 colpi di grosso calibro.

Tre sono già arrivati e sono stati decisamente eclatanti: Paul Pogba , Angel Di Maria e Gleison Bremer (più Andrea Cambiaso , già girato in prestito al Bologna). Dunque, siamo circa a metà strada. Certo, serviranno anche delle cessioni per operare ancora in entrata. Ma la Juventus avrebbe comunque in programma almeno altri 4 colpi di calciomercato di livello .

In questo momento, pare che Madama sia concentrata soprattutto sul regista e sul vice Vlahovic. I nomi in cima alla lista di mercato della Juve sono quelli di Leandro Paredes e Alvaro Morata. Per il primo la strada non sembra essere troppo impervia. Paredes infatti è sulla lista delle cessioni del PSG e avrebbe già dato piena disponibilità al trasferimento a Torino. Bisogna trattare col club francese, ma un accordo potrebbe essere trovato senza troppe difficoltà. Paredes quindi potrebbe veramente sbarcare a Torino, soprattutto se la Juventus riuscisse a piazzare alcuni esuberi a centrocampo come Arthur (c'è l'Arsenal), Ramsey (ipotesi rescissione) e magari anche Rabiot. Per Morata invece la situazione è più complessa. L'Atletico Madrid chiede tanti soldi che la Juve non è disposta a sborsare. Si continua a trattare ma, a prescindere da Morata, un altro colpo in attacco arriverà comunque. E poi? Nei piani di calciomercato della Juventus ci sarebbero (almeno) altri 2 colpi <<<