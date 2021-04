Agnelli, durissimo attacco dal “The Guardian”: “A malapena ha un tetto sopra la testa”

I tabloid inglesi non hanno preso bene la notizia della nuova competizione

"Ma dove si avviano Agnelli e soci? Riescono a malapena a garantirsi un tetto sopra la testa. Come siamo arrivati a questo punto? Come sono riusciti i club d’élite a progettare uno scenario in cui un’acquisizione ostile è diventata inevitabile, persino irresistibile. Come ha fatto lo sport più popolare al mondo a cedere così tanto del suo potere, ricchezza e influenza a persone che lo disprezzano? Questa è un’idea che poteva essere ideata solo da qualcuno che odia davvero il calcio fino alle ossa. Chi odia così tanto il calcio da volerlo potare, sventrare, smembrarlo, dal calcio di base ai Mondiali? Che trova offensiva l’idea stessa di sport agonistico, una malsana distrazione dall’obiettivo principale, che in un certo senso è sempre stato l’obiettivo principale del capitalismo. Incontrollato e indiscusso, il capitale non si è mai limitato ad accontentarsi di un posto a tavola, ma invariabilmente chiederà il potere di stabilire le proprie regole. Questo, in gran parte, è quello che sembra essere successo.