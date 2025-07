L’agente di Weah: “Una persona sta minando la classe della Juve”

L’agente di Timothy Weah si è espresso nuovamente in termini duri nei confronti di un dirigente della Juventus nello specifico.

Non si calmano le acque nella questione legata a Timothy Weah. Lo statunitense ha espresso la volontà di trasferirsi al Marsiglia, ma tra il club francese – che offre 15 milioni di euro – e la Juventus – che ne chiede 20 – non c’è ancora un accordo.

In merito è arrivato un duro comunicato ufficiale da parte dell’agente del calciatore Badou Sambaguè, che si era già espresso in termini fortemente polemici dopo la trattativa saltata con il Nottingham Forest.

Il destinatario dell’attacco non è specificato, ma potrebbe trattarsi del neo dg bianconero Damien Comolli.

Juventus, altro dura dichiarazione dell’agente di Weah

Di seguito le sue parole, riprese da sportmediaset:

“La Juventus è un club fantastico, ma il reparto sportivo è gestito da tre persone. Due hanno classe, un altro cerca ancora se stesso. Due cercano soluzioni, uno crea problemi e non possiamo permettercelo. Tim Weah è sempre stato professionale, anche durante il Mondiale per club nonostante questa persona glielo abbia rovinato per cercare di costringerlo ad accettare il Nottingham Forest. Oggi, per vendetta, pretende una fortuna e un’offerta dalla Premier League che non arriverà o che non verrà comunque approvata da noi. Sono metodi antiquati che non digerisco, ma non posso accettare una mancanza di rispetto inaccettabile e totale. Una persona sta minando la classe della Juventus”.