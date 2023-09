Agente Jorginho: “Potrebbe tornare in Italia, perchè no. Juve? Mai dire mai”

Intervenuto su Radio Gol l'agente di Jorginho ha parlato di un possibile ritorno in Italia senza escludere l'ipotesi Juve

Il calciomercato è ufficialmente terminato ma le voci e le trattative nel mondo del calcio non finiscono mai.

Intervistato da Radio Gol l 'agente di Jorginho Joao Santos ha detto: " Jorginho in Italia? Perchè no? Se una squadra italiana dovesse aver bisogno di un calciatore con le caratteristiche di Jorginho saremmo disposti a parlarne".

Santos ha poi ha aggiunto: "Juve? Mai dire mai, nel mondo del calcio non esiste il mai". Il centrocampista italo-brasiliano è stato per anni un obiettivo di mercato dei bianconeri ma negli ultimi anni questa pista sembra essersi raffreddata. L'agente non ha però chiuso a un trasferimento. Staremo a vedere.