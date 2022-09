Juventus, il report dell’allenamento: rientrati i nazionali

La Juventus, dopo la sosta dedicata alle squadre nazionali, è pronta per riprendere il cammino in Serie A. I bianconeri, dopo le ultime settimane negative, sono chiamati a dare una scossa alla stagione, per evitare situazioni poco spiacevoli a neanche due mesi dall'inizio dell'anno calcistico. Madama recupera, per la prossima gara, tutti i nazionali, oramai tornati dalle rispettive squadre. In dubbio ancora Miretti, reduce da un infortunio. Ecco il report della Vecchia Signora: "Domenica 2 ottobre, ore 20:45, Allianz Stadium. Questo il primo appuntamento post sosta per le Nazionali che attenderà la Juventus in campionato. E continua, dunque, la preparazione del gruppo in vista del match contro il Bologna che sarà il primo di una serie di impegni ravvicinati che la prossima settimana vedranno i bianconeri affrontare prima il Maccabi Haifa (mercoledì 5 ottobre) in casa e poi il Milan, a San Siro (sabato 8 ottobre).