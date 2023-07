Se Giuntoli farà una rivoluzione? Non credo sia stato preso per impostare un futuro sull'immediato. La Juve è passata dal prodotto fatto in casa alla fase in cui si è internazionalizzata molto, adesso con i problemi che ci sono un po' in tutti i club, si deve ritornare ad un lavoro più scrupoloso con un impronta che possa dare una base importante per il futuro".