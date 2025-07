Ag. Owusu: “Può diventare un top player”

Simone Bernardo, agente di Owusu, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rinnovo del calciatore.

Simone Bernardo, agente di Owusu, ha detto la sua sul calciatore della Juve dopo il rinnovo fino al 2028. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Il ragazzo è nuovamente al settimo cielo, la Juventus punta moltissimo su di lui e lo sta coccolando nel modo migliore. Questo rinnovo avviene otto mesi dopo quello firmato a dicembre, per far capire quanto ci puntano. La negoziazione con la dirigenza bianconera è stata facile e veloce”.

Sul rinnovo

""Anche il terzultimo era avvenuto poco tempo fa, sicuramente lo possiamo definire un piccolo record. Tra l'altro con tre direttori diversi, a parte Claudio Chiellini. Augusto è un ragazzo cresciuto qui, che sta facendo benissimo, che ha delle qualità per crescere ancora di più. A livello di potenzialità, qui stiamo parlando di un top player. Può diventare un top come Yildiz, non a livello di ruolo ma per importanza e capacità di impossessarsi del campo. Può diventare un titolare in Serie A".