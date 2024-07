Ag. Motta: “Thiago è contento alla Juve, c’è grande entusiasmo”

Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dei primi giorni a Torino.

Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Rai2: “Thiago si è tuffato molto bene nell’avventura alla Juventus, è molto contento di essere in un club con pochi eguali al mondo. Il suo entusiasmo è ai massimi livelli e ha la convinzione di poter fare molto bene. La scelta della Juve è stata semplice, parliamo di uno dei club migliori al mondo e storicamente il più importante d’Italia. Giuntoli sa comunicare molto bene le proprie idee, non è stato difficile capirsi e si vede da come stanno programmando tutte le operazioni insieme. Fino ad aprile Thiago ha pensato solo al Bologna. Oltre alla Juve, c’erano altri club interessati che mi avevano contattato, tant’è che abbiamo firmato il contratto solo il 14 giugno”.