Ag. De Winter: "In estate ci sono state diverse proposte..."

Fabrizio Lioi, agente di Koni De Winter, ha detto la sua sul momento dell'ex calciatore della Juventus, toccando tanti temi.

Fabrizio Lioi, agente di De Winter, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sul centrale del Genoa. Ecco le sue parole a TMW: “Ha segnato nel suo stadio, davanti ai suoi tifosi e all’ultimo secondo. Non poteva immaginare un primo gol in Serie A più emozionante e secondo me la sua felicità s’è vista anche in TV. Secondo me il suo status è cambiato nella seconda parte della prima stagione. C’è da dire che Gilardino l’ha voluto fortemente e l’ha subito inserito. Poi da gennaio in poi ha trovato anche una importantissima continuità giocando ogni partita. In parte, ha giocato un paio di mesi già con Radu al suo fianco. Poi è vero che, una volta partito Dragusin, la sua presenza al centro della difesa rossoblù è diventata ancora più importante”.

Trattativa con la Roma in estate

“E’ stata un’estate molto chiacchierata, con qualche situazione molto simpatica. Ma Koni ha sempre detto che avrebbe lasciato il Genoa solo per fare il salto di qualità da tutti i punti di vista. Ci sono state squadre che hanno chiamato noi, altre il Genoa, ma alla fine s’è ritenuto giusto restare lì per vivere una stagione da leader. Il suo grande obiettivo è fare una grande annata col Genoa, giocare con continuità anche con la nazionale belga. Poi vedremo il resto con molta tranquillità”.