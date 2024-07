Ag. Cambiaso: “Su Andrea c’erano tanti top club…”

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle richieste per il terzino.

Andrea Cambiaso, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del terzino. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “La negoziazione è nata e conclusa nel giro di un paio di giorni, perché quando lavori con le persone intelligenti i problemi li risolvi sempre nella maniera più rapida possibile. Entrambe le parti volevano restare, c’era questa volontà comune, per cui l’aspetto economico è davvero contato poco per Andrea. Non siamo stati più di tanto a discutere, siamo rimasti contenti dell’offerta che ci è stata fatta e l’abbiamo accettata. Tanti i club che lo hanno cercato come Arsenal, Manchester United, Real Madrid che era pronto a far qualcosa, ma lui ha dato la sua priorità ai bianconeri”.