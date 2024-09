Ag. Cambiaso: “Andrea potrà diventare il leader della Juve”

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha detto la sua sul terzino bianconero, parlando anche del suo futuro.

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve: “Anghele? Siamo tutti convinti che si possa fare un qualcosa di importante con questo ragazzo, che è in possesso di grande qualità. La Juve crede molto nelle sue capacità e considera l’idea di fargli ripetere lo stesso percorso di Yildiz e Savona, i risultati poi di questi ragazzi usciti con la Next Gen sono stati straordinari. E, a riprova di quanto detto prima, posso aggiungere che i bianconeri hanno rifiutato parecchie offerte estere durante lo scorso gennai. T. Motta? Ha un rapporto straordinario con i ragazzi. Da quel che so, si concentra molto più sui giovani che sui giocatori già affermati. Thiago è stato un grande campione in campo, poi il fatto che se ne prenda cura come se fosse il loro papà è un qualcosa di meraviglioso. Il sogno sarebbe di fare un gol con la prima squadra, ma non gli svolterebbe la carriera. Sarebbe meglio, invece, dal mio punto di vista, riuscire a fare più presenze così da consolidarsi maggiormente e avere quello sprint in più che potrebbe sempre servire”.

Il ruolo di Cambiaso in questa Juve

“Cambiaso leader della Juve? Secondo me sì, Andrea con le sue qualità e la sua generosità può essere senz’altro uno dei leader di questa squadra. Lo vedo tra 8/9 anni ancora alla Juventus e con la fascia da capitano sul braccio, magari con tanti trofei conquistati. Anche portiere? Speriamo di no, perché significherebbe che la squadra resta in 10. E’ un giocatore che continua a lavorare sodo perché ambisce a raggiungere il livello mondiale, si merita tutto l’affetto del club, dei compagni e dei tifosi”.