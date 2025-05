Addio Giuntoli: novità clamorosa in casa Juventus | News

Nuovi aggiornamenti relativi alla Juventus e a quello che potrebbe succedere sul fronte legato alla dirigenza bianconera

È stata una stagione molto complicata per la Juventus. L’estate scorsa ci si era approcciato con sommo entusiasmo ed euforia al neonato progetto targato Thiago Motta e firmato Cristiano Giuntoli. La scelta di puntare sull’ex allenatore del Bologna – dove aveva appena centrato la storia qualificazione in Champions League – è tutta quanta dell’ex direttore sportivo del Napoli. Ma quel progetto è finito male. Eliminazione precoce dalla Champions League, eliminazione per mano del modesto Empoli dalla Coppa Italia, eliminazione immediata dalla Supercoppa Italiana, nessuna voce in capitolo per la lotta allo scudetto. Insomma, un disastro. E quando c’è un disastro di queste dimensioni non può essere mai colpa di una sola persona. Thiago Motta ha le sue colpe, certo, ma vanno quantomeno condivise con la squadra e con la società.

Futuro Giuntoli: ecco che cosa sappiamo / News calciomercato Juventus

È proprio per questo motivo che, come riporta Calciomercato.com, la posizione di Cristiano Giuntoli non sarebbe affatto solida. Aveva destato molto scalpore, infatti, che il direttore fosse rimasto intanto nella sua posizione nonostante l’esonero di Thiago Motta. Qualcuno ne invocava addirittura le dimissioni. Potrebbe pensarci la Juventus, a farlo fuori. Ma Giuntoli ha ancora una possibilità. Sempre secondo Calciomercato.com, infatti, la posizione del diesse sarebbe legata all’esito della Serie A. con la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League, infatti, la Juventus salverebbe sé stessa ed il suo direttore. Ma senza qualificazione, allora sarà rivoluzione. E lo sarà a partire da Cristiano Giuntoli che verrebbe licenziato. Ci si gioca molto nelle prossime tre partite, insomma. E già la sfida contro la Lazio, all’Olimpico, in programma per sabato pomeriggio, dirà molto. Entrambe si giocano un posto in Champions League all’interno di una bagarre che coinvolge anche la Roma e il Bologna. Sarà una sfida all’ultimo sangue. Giuntoli si gioca tutto quanto. Letteralmente. Intanto, Pedullà ha dato un altro aggiornamento molto grosso rispetto al mercato bianconero <<<