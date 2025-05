Pedullà lancia la bomba sul calciomercato della Juventus! / News

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione parlando della Juventus e di quello che potrebbe succedere in futuro

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato. Questo lo hanno capito pure i sassi: c’è qualcosa che non è andato. Che in questa stagione non ha funzionato. Ed è per questo motivo, che in estate è attesa una vera e propria rivoluzione. Chi andrà via e chi resterà non lo sa nessuno. Anzi, qualcuno mette anche in discussione la possibilità che possa restare Giuntoli. Che poi, è proprio colui che dovrà decidere chi resta e chi va. Nello speficifico, grossa attenzione anche al discorso allenatore. Tudor difficilmente resterà dov’è. E allora, come capite bene, cambia tutto. Allo stesso tempo, però, ci sono diversi nomi che stanno circolando. Rispetto al calciomercato. Uno di questi, svelati da Pedullà, sarebbe clamoroso.

Secondo quanto viene rivelato dal noto giornalista esperto di calciomercato, nelle ultime settimane non ci sarebbero stati contatti solo con l’Inter. Ma rispetto a Donnarumma, pure la Juventus si sarebbe mossa. Di Gregorio non è male, certo. Ma Gigio sarebbe qualcosa di molto diverso. Italiano, fortissimo. Forse al momento il numero uno migiore al mondo. Il PSG lo sa bene. Le sue parate sono sotto gli occhi di tutti. La Juve, un pensiero ce lo starebbe facendo. A confermalo ora è anche Pedullà. Colpo possibile? Sì. E vi diciamo perché.

Il rinnovo con il PSG stenta ad arrivare. E per questo motivo, la Juve adesso sarebbe decisa ad affondare il colpo. Sarebbe a zero euro. E bisognerebbe solo pagare un grande stipendio che però… è per un grande portiere. Occhi bene aperti, dunque. Donnarumma alla Juve, ora, è davvero possibile. E non finisce qui. Noi abbiamo anche immaginato com’è che potrebbe essere la formazione dei sogni della Juve… con Conte in panchina <<<