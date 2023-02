Adani: “Difficile trovare di meglio del tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria”

La Juventus domani alle 18 tornerà in campo per affrontare lo Spezia al Picco. La squadra di Allegri è alla ricerca di continuità in campionato, dopo le vittorie contro Salernitana e Fiorentina. I bianconeri stanno provando a risalire la...

redazionejuvenews

La Juventusdomani alle 18 tornerà in campo per affrontare lo Spezia al Picco. La squadra di Allegri è alla ricerca di continuità in campionato, dopo le vittorie contro Salernitana e Fiorentina. I bianconeri stanno provando a risalire la classifica, dopo aver subito la penalizzazione di 15 punti dalla Corte d'Appello Federale, per il caso plusvalenze. Giovedì però è arrivato il passo falso contro il Nantes, nella gara di andata del playoff di Europa League. L'1-1 ottenuto all'Allianz Stadium infatti rimanda il discorso qualificazione al match di ritorno.

Sul pareggio europeo si è espresso anche Daniele Adani. L'ex difensore, ai microfoni della Bobo Tvha detto la sua: "La Juve meritava di vincere, ha giocato tanto nella metà campo avversaria prendendo due pali. Ha concesso un contropiede, con il gol avversario che è nato da uno scivolone. È stata sfortunata, gli è andata storta".

Poi un elogio della rosa bianconera e dell'attacco in particolare: "Il tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria a trovarlo migliore in Europa a bocce ferme c’è da lavorarci. Di Maria, Chiesa e Vlahovic sono in campo, a un certo punto sono entrati Kostic e Cuadrado. Dietro i tre giocano nel Brasile, poi Rabiot, Locatelli, Paredes a centrocampo... Comincia a essere una squadra, ha la nostra stima nel valore".