Cassano al vetriolo: “Allegri prende 10 milioni e fa figure di m***a

La Juventus domani alle 18 scenderà in campo al Picco contro lo Spezia , per la ventitreesima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono proseguire nel solco delle ultime due partite di campionato, dove sono arrivate le vittorie contro Salernitana e Fiorentina .

Giovedì però c'è stato il pareggio contro il Nantes all'Allianz Stadium, nella gara di andata del playoff di Europa League . Un 1-1 deludente , visto che i bianconeri erano nettamente favoriti. Dopo il match sono state molte le critiche per Massimiliano Allegri . E non è mancata neanche quella di Antonio Cassano .

L'ex fantasista, ai microfoni della Bobo TV, non ha usato mezzi termini: "Del Piero doveva avere carattere nel chiedere a Max il perchéda due anni non si fanno due partite decenti, tre passaggi di seguito. Hai fatto un disastro l’anno scorso e stai facendo peggio quest’anno. Non posso pensare che Allegri possa rispondere a Del Piero come ha fatto a De Grandis. Pensa che progetto futuro andrà avanti con lui, ha una presunzione impressionante. La società vuole dire qualcosa? Prende 10 milioni e fa figure di merda in campo e fuori. Con l’Avvocato Agnelli lo mandavano via… Sta facendo fare figure di merda a livello tecnico e a livello comunicativo alla sua società, la fa deridere. Questo è preoccupante per la Juve".