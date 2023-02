Zidane: “Voglio tornare ad allenare”. E sui social posta la maglia della Juve

Il tecnico, ex fantasista della Juve, ha parlato in un'intervista a L'Equipe del ruolo di ambasciatore Alpine e del suo futuro in panchina

redazionejuvenews

Nelle ultime ore ha fatto clamore l'ufficialità del nuovo ruolo di Zinedine Zidane. Non in un campo da calcio, bensì nel mondo della Formula 1. L'ex allenatore del Real Madrid infatti è stato ingaggiato dalla scuderia Alpine e lavorerà come ambasciatore del programma per la diversità. Alpine, che ha due piloti francesi, ovvero Ocon e Gasly, ha incluso così nel suo organigramma un monumento dello sport transalpino come Zidane, ex Pallone d'oro e campione del mondo nel 1998.

In un'intervista rilasciata a L'Equipe, Zizou ha chiarito i termini dell'accordo con la scuderia e le idee sul suo futuro. Le sue parole: "Il mio desiderio è tornare ad allenare. Fa parte del nostro accordo (con Alpine, ndr): se troverò un accordo con una squadra domani, ciò non mi impedirà di continuare a lavorare con loro. Oggi io ho tempo e non so quanto durerà. Ho tempo in questo momento, forse fino a giugno ma può anche succedere in modo molto veloce".

Nel frattempo Zidane ha celebrato la sua nuova avventura sui suoi profili social, postando le foto del suo primo giorno in Alpine, in compagnia dello staff e dei piloti. In una di queste Zidane è ritratto con Luca De Meo, ad di Renault, a cui ha donato una sua maglia della Juventus numero 21 autografata. E sul post è arrivato anche il like di Leonardo Bonucci.