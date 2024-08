Adani: “Juventus? Già si vede la mano di Thiago Motta”

Lele Adani, ex calciatore ed ora opinionista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della vittoria sul Como.

Lele Adani, ex calciatore ed ora opinionista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Youtube: “Lo spirito la Juve lo aveva anche l’anno scorso, quando è arrivata alla fine del girone d’andata alla pari con l’Inter. Secondo me lo spirito anche con Allegri non è mai mancato, ma quando non hai un’idea che incoraggia lo spirito, non vai da nessuna parte. Oggi si vede la trasmissione del pallone, la voglia di accompagnare, il tempo di recupero del pallone. L’entusiasmo dopo mezz’ora era già generato. La Juve, discostandosi di molto dalla precedente idea di gioco, ha messo dentro idee e qualità di gioco. Mbangula? C’era anche l’anno scorso, testimonianza di un ottimo lavoro della Next Gen”.