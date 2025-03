Adani critica: “Il progetto della Juve di Giuntoli è totalmente sconfessato”

Intervenuto nel corso di Viva El Futbol l'ex difensore Lele Adani ha commentato il cambio in panchina in casa Juve

Intervenuto nel corso di Viva El Futbol l’ex difensore Lele Adani ha commentato il cambio in panchina in casa Juve: “Thiago Motta è stato esonerato a 1 punto dall’obiettivo, era in linea con gli obiettivi del campionato. Non era in linea su altre cose: non ha imposto le sue idee. Se prendi Thiago Motta sai che vuole un certo tipo di calcio e secondo me non ha avuto il tempo ma anche lui non lo ha guadagnato e lui non è riuscito ad avere questo merito. Nel momento in cui Motta viene confermato, 3 giorni dopo è sfiduciato e cerca altri allenatori. Ci voleva un supporto diverso, una visione più ampia per restare fedeli a un progetto triennale. Il progetto della Juve con guida tecnica Motta e direttore Giuntoli è totalmente sconfessato dopo 8 mesi e tutti hanno delle colpe, compreso Thiago che ha pagato”.

Juve, le parole di Adani

"Mi auguro che Tudor centri l'obiettivo ma rimango basito dal comportamento di chi dovrebbe avere uno stile, un dna e ha la storia ereditata da una famiglia e alla fine nelle scelte dirigenziali attuali opta per comportamenti da dilettanti. Tutti abbiamo sentito dopo Firenze che si sarebbe ripartiti con Thiago Motta", ha concluso.