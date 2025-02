Ad Tether: “Abbiamo capitale per sostenere la Juve per 2000 anni”

Le parole dell'amministratore delegato di Tether Paolo Ardoino, colosso delle criptovalute che ha acquistato il 5% delle azioni della Juve

Intervistato dal Corriere dello Sport l’amministratore delegato di Tether Paolo Ardoino, colosso delle criptovalute che ha acquistato il 5% delle azioni della Juve, ha detto: “Siamo tifosi e abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juve nei prossimi 2000 anni. Vorremmo aiutare la dirigenza, chiedendo se sarà poi necessario acquisire una quota maggiore, ma dietro non c’è alcun piano machiavellico. Avevamo avvertito Exor? C’erano stati scambi con la dirigenza e la proprietà, per una valutazione strategica. Non siamo un fondo speculativo. Dunque, per una serie di fattori, a partire dal tifo: sia io che Giancarlo (Devasini, il fondatore) siamo tifosi. E poi perché la squadra, tra i club più importanti del mondo, ha potenzialità incredibili. Abbiamo chiuso l’anno con 13,7 miliardi di utili e ci associano alle cripto, ma facciamo tanto altro: nuove tecnologie, una società che sviluppa l’ai e altre che si occupano di biotech. Ai e biotech diventeranno sempre più importanti nel calcio, e la Juve ha una formidabile fan base nel mondo. La Juve è troppo importante per fare questo scompiglio: partiamo in punta di piedi, la tifoseria deve adattarsi alla nostra presenza”.

Juve, le parole di Ardoino

Sul possibile futuro da sponsor della Vecchia Signora: "Diventeremo sponsor? Non lo escludo, ma ora non conosciamo i termini di un eventuale contratto. Però, non si fa tutto questo per pubblicità. La clip della zebra su X? È la riscossa: passare da essere inseguiti a inseguire. Tornare dove si merita".