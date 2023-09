Acquafresca: “Mi aspetto grandi cose dalla Juventus. Ma per lo scudetto…”

Acquafresca ha fatto il suo pronostico sulla vittoria del campionato di Serie A: per l'ex calciatore la Juventus non sarebbe la più favorita

La vittoria convincente contro la Lazio rilancia ancor più le ambizioni di vertice della Juventus. La squadra di mister Max Allegri pare stia facendo quell'upgrade necessario per poter lottare per qualcosa di importante. Un pensiero comune a molti opinionisti, come ad esempio Robert Acquafresca, recentemente intervistato per La Nuova Sardegna.