Jacobelli: “Risposta importante della Lazio dopo la sconfitta con la Juve”

La Lazio di mister Maurizio Sarri ha strappato un pareggio clamoroso per 1-1 al fotofinish grazie al gol all'ultimo secondo del portiere Ivan Provedel . In realtà, i biancocelesti hanno disputato una partita molto positiva nel quale hanno creato molte occasioni nell'arco dei 90' minuti. Una risposta importante dopo la sconfitta piuttosto netta in Serie A contro la Juventus . Intervenuto a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così della partita della Lazio :

"Bisogna ricordare come la Lazio ieri abbia dato una risposta importante ieri dopo la sconfitta contro la Juventus. Provedel non è nuovo a queste prodezze e con Vicario è stato il miglior portiere lo scorso anno, ieri è stata la bellezza del calcio. All’esordio in Champions League ha parato l’impossibile su Lino e trovi il gol al 95esimo. Credo che comunque la prestazione sia stata molto positiva, la Lazio ha giocato come vuole Sarri davanti a un Atletico che non è partito benissimo in Liga. La partita di ieri dimostra che il girone è assolutamente alla portata della Lazio".