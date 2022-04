Acquafresca su Allegri: “Bada molto al sodo, è un grande gestore”

Robert Acquafresca, ex attaccante del Cagliari, ha analizzato la sfida di domani sera tra la Juventus e i rossoblù.

Robert Acquafresca, ex attaccante delCagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, in vista del match di domani sera tra gli isolani e la Juventus. Ecco le sue parole sulla gara e sull'ultima partita contro l'Inter: "Mi viene tristezza a pensarci. Noi giocatori facciamo quello come lavoro ma per noi è un songo che, a differenza degli altri lavori finisce molto prima. E’ inevitabile che mi manchi il calcio giocato. Per quanto riguarda la gara, dico che sono in due situazioni diverse vista anche la classifica ma entrambi hanno bisogno di punti fondamentali per i loro obiettivi. Non è stata una partita facile. E’ chiaro che qualcosa si poteva rivedere ma ci sono delle interpretazioni da fare. Vederle dal vivo è un conto, rivederle è un altro. Diciamo solo che non era una partita facile."