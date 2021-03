Acerbi: “Chiellini è eterno, con Bonucci ho un buon feeling”

Il difensore ha parlato

TORINO - Francesco Acerbi , difensore della Lazio , ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale insieme a Spinazzola . Ecco le sue parole: " Chiellini è eterno e ha grande esperienza - le sue parole -. Con Bonucci ho un buon feeling e sappiamo cosa fare, io cerco sempre di farmi trovare pronto. Siamo una squadra europea visto che ci sono giocatori che militano in grandissime squadre europee come Verratti, Emerson e Jorginho. Siamo un mix di gioventù e grandi qualità che il mister e lo staff sono stati in grado di amalgamare bene. Ma è sempre il gruppo a fare la differenza, in Nazionale come nei club, ci si aiuta sempre tutti e questo ti fa approcciare la gara con sicurezza. E 'una vittoria meritata, era importante iniziare nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo poi nella ripresa si è sofferto un po' di più ma ci tenevamo a partire bene.

Poi ancora: "Cerchiamo sempre di costruire dal basso anche nei nostri club poi in Nazionale ci riesce più facile, ieri ci sono state giocate un po' più rischiose ma è andata bene. Normale che in certi frangenti è meglio una gestione più in sicurezza però abbiamo i giocatori adatti per palleggiare. E' tutto il gruppo che fa la fase difensiva e la parte offensiva, le avversarie vengono a prenderti quindi c'è bisogno di tutti per non andare in difficoltà. Stiamo facendo un percorso di grande fiducia, serenità e consapevolezza nei nostri mezzi.