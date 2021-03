Spinazzola: “La Juve fa sempre una buona Champions, quest’anno é stato un caso”

Il terzino della Roma ha parlato in conferenza stampa

L' ex terzino della Juve Leonardo Spinazzola, ora in forza alla Roma di Fonseca, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa svolta dal ritiro della sua Nazionale. Il giocatote ha parlato sia della vittoria di ieri sera, ma si é anche soffermato sul cammino delle italiane in Champions, facendo un appunto proprio sui bianconeri.

SULLE ITALIANE IN CHAMPIONS - "Quest’anno è un caso, l'anno scorso l'Atalanta per poco non buttava fuori il PSG, la Juve fa sempre una buona Champions, quest'anno è un caso, ma ci sta perché in Europa sono tutti forti”.